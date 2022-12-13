Спецоперация 13 декабря 2022, 07:51 Два мирных жителя Кременной пострадали при обстреле ВСУ СЦКК: два мирных жителя Кременной в ЛНР пострадали при обстреле ВСУ

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Два мирных жителя 21 года и 49 лет пострадали в результате обстрела населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки украинские боевики трижды обстреляли Сватово и один раз — Кременную. Применялось артиллерийское орудие калибром 155 миллиметров — всего по территории ЛНР выпустили 14 снарядов.

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В Кременной оказался разрушен дом, еще один получил повреждения. В Сватове обстрелы повредили три дома и полностью разрушили еще один. Кроме того, пострадали газопровод, складские помещения оптовой базы и пять автомобилей.

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Накануне стало известно, что командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы к Сватову из-за успехов российской армии на этом направлении.

Наступление российских вооруженных сил не гарантирует прекращения обстрелов, констатировал ранее военный обозреватель Виктор Литовкин. При этом он отметил, что продвижение, например, на Донецком направлении стратегически важно из-за того, что именно с него ВСУ бьют по территории ДНР. Если отбросить украинские войска подальше, они не смогут обстреливать оттуда жилые кварталы.