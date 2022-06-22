Два мирных жителя Донецка пострадали из-за обстрела ВСУ

При обстреле Киевского района Донецка пострадали два сотрудника предприятия «Донэлектроавтотранс». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Киевского района во время работ по ремонту контактной сети получили ранения двое сотрудников предприятия „Донэлектроавтотранс“», — написал Кулемзин в Telegram.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что утром 22 июня в Донецке были слышны громкие взрывы. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району города за 25 минут.

Донецк с 13 июня подвергается сильным обстрелам. Атака ВСУ идет почти по всем районам города. Однако больше всего страдают Петровский, Киевский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика просит у России дополнительных союзнических сил.

Тем временем в Москве открыли площадь в честь защитников Донбасса.