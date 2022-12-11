Спецоперация 11 декабря 2022, 10:34 Два корпуса больницы Донецка получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ Мэр Кулемзин: из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ здания ДоКТМО получили повреждения РИА «Новости»

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Два корпуса Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) имени Калинина получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под обстрел попал Калининский район. В одном из корпусов ДоКТМО разрушена кровля, в другом повреждены фасад и остекление.

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Кулемзин добавил, что попадания снарядов зафиксировали в районе местного театра оперы и балета, около магазина и бильярдного клуба.

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В Ворошиловском районе боеприпас ударил в крышу многоквартирного дома, повредив фасад, остекление и газовую трубу. В одной из квартир начался пожар. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в четырех многоквартирных домах.

В Петровском районе под обстрел попал детский сад № 313, в здании повреждены фасад и окна. В Калининском — лицей № 6, в Ворошиловском районе — институт «Донгипрошахт».

«Очевидцы заметили воронку от утреннего разрыва снаряда возле Преображенского собора в Ворошиловском районе», — написал мэр Донецка.

Украинские боевики обстреляли Донецк из «Градов» утром 11 декабря.