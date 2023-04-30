Спецоперация 30 апреля 2023, 18:27 Двух «Рэмбо» из Канады уничтожили в районе Артемовска «РВ»: два канадских наемника погибли в Артемовске

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Двух наемников из Канады уничтожили в боях за Артемовск. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“».

По данным канала, один из погибших — военнослужащий Кайл Рональд Портер, ранее он служил в канадской армии. На Украине наемник сражался в рядах 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Еще один наемник Коул Зеленко погиб в Артемовске 28 апреля.

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«Боевика из Канады Коула Зеленко папа называл „мой Рэмбо“, он приехал в составе так называемого Интернационального легиона», — написали военкоры.

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщил, что иностранные наемники в составе ВСУ при приближении «оркестрантов» в Артемовске заранее уходили со своих позиций. По его словам, это происходило несмотря на приказ стоять в Артемовске до последнего.

Атака бойцов частной военной компании «Вагнер» смогла прорвать оборону украинских войск в западных кварталах города. Российские силы взяли под свой контроль медицинский колледж и освободили несколько частных жилых домов.

Ранее российские штурмовики ликвидировали группу украинских боевиков в полных костюмах химической защиты. Операция проходила на западе Артемовска. Противник устанавливал контейнеры с неизвестным веществом.