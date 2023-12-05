Спецоперация 05 декабря 2023, 14:50 Два истребителя и вертолет потеряли ВСУ за минувшие сутки Минобороны: ПВО за сутки уничтожила два украинских истребителя МиГ-29 РИА «Новости»

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Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Помимо этого, противник лишился вертолета Ми-8, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, два украинских истребителя МиГ-29 уничтожили в районах Широкого (Днепропетровская область) и Березниговатого (Николаевская область). Вертолет Ми-8 поразили в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

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За прошедшие 24 часа противник лишился 74 беспилотников. БПЛА уничтожили в районах Сергеевки (Луганская Народная Республика), Горловки, Спорного и Ялынского (Донецкая Народная Республика), Чубаревки и Токмака (Запорожская область), Новой Каховки и Ивановки (Херсонская область).

Также российские военные поразили противорадиолокационную ракету HARM ВСУ, подчеркнули в пресс-службе ведомства.