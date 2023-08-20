Спецоперация 20 августа 2023, 09:05 Два исхода для Украины предрекли в США Экс-разведчик США Риттер: Украина капитулирует или падет из-за потерь ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Огромные потери украинских войск в контрнаступлении свидетельствуют о том, что страна капитулирует или падет. Об этом в социальной сети X сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Судя по текущим данным о потерях, Украина капитулирует или падет. Это два возможных исхода», — написал он.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился с мнением, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. По его словам, скептикам нужно осторожнее давать прогнозы о будущем боевых действий.

Американский аналитик Майкл Кларк заявлял, что военное руководство Украины приняло решение ввести в бой все свои накопленные резервы. Он отметил, что ВСУ используют «все свои фишки», чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Обозреватель Даниэл Уильямс отмечал, что причиной неудач ВСУ в контрнаступлении стала мощная линия обороны российской армии.