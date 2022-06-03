Два человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве на пляже Мариуполя

На пляже Мариуполя прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одной из жертв стал ребенок, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Взрывоопасный предмет сдетонировал на улице Большой Морской. Другие подробности происшествия не приводятся.

В Минобороны отмечали, что специалистам удалось полностью разминировать акваторию мариупольского порта. В Ростов-на-Дону из него уже прибыло первое судно.

Привычной тактикой ВСУ стало минирование покидаемой ими местности. Мальчик из села Крымское в ЛНР рассказал, что украинские боевики оборудовали в селе огневые позиции. Уходя, они оставили большое количество мин. Местные жители не могут спокойно перемещаться по Крымскому.