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Два человека стали жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ

Штаб теробороны ДНР: два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк. В результате атаки на Ворошиловский район погибли два человека. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Во время обстрела под огнем оказались бульвар Пушкина, площадь Ленина и Драмтеатр, уточнил корреспондент «360».

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«По сообщению штаба территориальной обороны, в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе Донецка <…> погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение», — написал в Telegram-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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К своему сообщению он добавил фотографии последствий обстрела города.

Всего украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел они вели из населенного пункта Красногоровка, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спустя пару часов ВСУ возобновили атаку. Куда именно попали снаряды, пока выясняют.

ДНР

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