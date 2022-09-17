Два человека пострадали при взрыве в Луганске | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 09:56 Поделиться Telegram

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Viber Два человека пострадали при взрыве в Луганске Представитель НМ ЛНР Марочко: при взрыве в Луганске пострадали 2 человека РИА «Новости»

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Два человека получили травмы из-за взрыва в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики. Сейчас за ними наблюдают специалисты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«Пострадали два человека, которые доставлены в городскую больницу № 1», — подчеркнул правоохранитель.

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При взрыве 16 сентября погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить подробности произошедшего и установить всех причастных к преступлению.

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Марочко допустил, что взрыв устроили украинские диверсанты. По его словам, ВСУ планируют и дальше организовывать теракты в крупных городах. Марочко заявил ИА Nation News, что информация о готовящемся в Луганске взрыве была известна еще две недели назад.

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