Два человека погибли в ходе обстрела Красного Лимана со стороны ВСУ

Украинские военные в ночь на четверг обстреляли город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщил региональный штаб территориальной обороны.

«Два человека погибли в ходе ночного обстрела вооруженными формированиями Украины, еще один ранен», — говорится в сообщении штаба.

Ведомство призвало жителей республики во время обстрелов не покидать убежища, не выходить из дома без острой необходимости, беречь родных и близких.

Российские военные полностью зачистили Красный Лиман от нацистов еще 28 мая, однако украинские военные продолжают вести обстрел города с расстояния.

Накануне утром ВСУ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Старомихайловка и Гольмовский, а также обстреляли район аэропорта и центральную часть Донецка, писало РИА ФАН.