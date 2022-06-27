Два человека погибли в ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

За сутки, с 08:00 26 июня по 08:00 27 июня, при обстрелах со стороны ВСУ погибли двое жителей Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. Еще девять мирных жителей пострадали.

В штабе напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно звонить в МЧС (по номеру 101) и полицию (102).

Судя по сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, 26 июня республику обстреляли со стороны Украины 33 раза. Сегодня удары по ДНР продолжились. На данный момент известно о двух обстрелах населенного пункта Доломитное со стороны Курдюмовки (по нему выпустили четыре, а затем еще 20 снарядов калибром 152 миллиметра) и обстреле Петровского района Донецка (ВСУ выпустили со стороны Красногоровки пять снарядов калибром 122 миллиметра).

В Луганской Народной Республике в тот же день во время обстрела Кременной погибла 40-летняя женщина. Ранены трое мирных жителей.