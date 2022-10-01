Два человека погибли в ДНР за сутки под обстрелами ВСУ | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 08:54 Поделиться Telegram

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Viber Два человека погибли в ДНР за сутки под обстрелами ВСУ Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели двух человек за сутки под обстрелами ВСУ РИА «Новости»

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За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Об этом говорится в сводке штаба территориальной обороны ДНР.

Также ранения получили четыре мирных жителя.

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Ранее Совместный центр контроля и координации огня ДНР сообщил, что прошлой ночью ВСУ ударили по Донецку и Ясиноватой, применив снаряды калибром 155 миллиметров и мины 122 миллиметра.

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Глава республики Денис Пушилин обещал, что Союзные войска восстановят конституционные границы региона после присоединения в состав Российской Федерации.

Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин, торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

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