Два человека погибли при обстреле Шебекино | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 15:39 Два человека погибли при обстреле Шебекино Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ города Шебекино погибли два человека

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Два человека погибли в результате обстрела вооруженными силами Украины приграничного города Шебекино. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей», — написал он.

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После попадания украинских снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроэнергии. Гладков пообещал устранить последствия ударов и вернуть свет в течение пяти-шести часов.

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По сообщениям Вячеслава Гладкова, число пострадавших при обстреле населенного пункта Шебекино возросло до 11 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии. Им всем оказывается медицинская помощь. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Также повреждены объекты инфраструктуры.

Утром 22 октября Гладков объявил, что в Белгородской области продлили действие желтого уровня террористической опасности до 6 ноября. Он введен из-за близости региона к границе с Украиной.