Спецоперация 02 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Два человека погибли из-за удара ВСУ по жилому дому в Херсоне Представитель экстренных служб Херсона: два человека погибли при ударе ВСУ по жилому дому РИА «Новости»

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Два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб области.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому дому. Известно о двух погибших гражданских», — заявил он ТАСС.

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По словам представителя экстренных служб, специалисты начали разбор завалов.

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По данным департамента здравоохранения области, в местную больницу с различными травмами доставили четырех человек. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.

Украинские военные 2 сентября обстреляли многоквартирный жилой дом в Херсоне, написали ранее «Известия». Информации о точном числе пострадавших нет.

В этот же день ВСУ нанесли удары по Донецку, Горловке, Пантелеймоновке и Макеевке. По населенным пунктам в общей сложности выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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