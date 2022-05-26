Российские ПВО сбили вблизи Меловатки два беспилотника «Рейс»

Военные за сутки в ходе спецоперации сбили 13 украинских беспилотников, в том числе два Ту-143 «Рейс». Их обнаружили вблизи населенного пункта Меловатка в ЛНР, сообщило Минобороны России.

Реактивные беспилотные летательные аппараты были произведены в Советском Союзе. Они предназначены для ведения тактической маловысотной разведки наблюдения за радиационной обстановкой.

Российскими средствами противовоздушной обороны также были уничтожены беспилотники в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Гавриловка, Веселое, Большие и Малые Проходы Харьковской области, Епифановка и Кировск в ЛНР.

Над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области был сбит вертолет Ми-24. В воздухе недалеко от Кремидовки Одесской области российские военные сбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Украины, который доставлял боеприпасы и вооружение.