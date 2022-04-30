Два авиаснаряда ВСУ попали по поселку Жеча в Брянской области

Российская система ПВО обнаружила и не допустила проникновения самолета ВСУ в пограничный район Брянской области. Два снаряда попали по поселку Жеча, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным губернатора, украинский самолет засекли сегодня в 06:50. В результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию, уточнил Богомаз на своей странице во «ВКонтакте».

Богомаз подчеркнул, что в результате никто не пострадал, пишет RТ.

Источник фото: телеканал «360»

На месте ЧП в Стародубском округе работают оперативные службы, написала газета «Известия».

Источник фото: телеканал «360»

Ранее Богомаз сообщал о том, что со стороны Украины был обстрелян погранпункт в поселке Белая Березка. В результате обстрела пострадавших нет. Но были повреждены сети водо- и электроснабжения. По факту случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.