Важное 21 декабря 2022, 12:46 Два ангара ВСУ с иностранным оружием и техникой уничтожили в ДНР и Запорожье Минобороны: ВС РФ уничтожили 2 ангара ВСУ с иностранным оружием и техникой Пресс-служба Минобороны

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Российские военные уничтожили два ангара с иностранной военной техникой и вооружением в Запорожской области и ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства», — уточнили в ведомстве.

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Российские силы нанесли удар по радиолокационной станции указания П-18 и самоходной огневой установке украинского ЗРК «Бук-М1» в районе Белозеровки Херсонской области. Еще одну радиолокационную станцию — для украинского зенитного ракетного комплекса С-300 — уничтожили в ДНР.

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В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Трудовое (Донецкая Народная Республика) и Зеленовка (Херсонская область) уничтожены три артиллерийских системы М-777 американского производства.