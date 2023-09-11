Спецоперация 11 сентября 2023, 01:34 Два американских БТР уничтожили в Запорожской области Рогов: ВС РФ уничтожили два американских БТР Stryker на Ореховском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили на Ореховском направлении два американских БТР Stryker. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Ореховском направлении на участке между селами Работино и Вербовое уничтожено два хваленных американских БТР Stryker. Теперь они остались догорать в запорожских степях», — сказал Рогов.

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Политик уточнил, что бронированные машины атаковали при помощи противотанковых управляемых ракет.

Ранее ВС РФ уничтожили в зоне СВО два британских танка Challenger 2. Это событие потрясло весь мир. По данным издания Military Watch Magazine, США и другие западные союзники Украины теперь пересмотрят вопрос об увеличении поставок ВСУ.

Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что испытал бурные эмоции, когда увидел кадры с уничтожением танка. Он объяснил это тем, что британские солдаты привязаны к своей боевой технике.