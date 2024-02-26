Эксклюзив 26 февраля 2024, 16:11 Дух победы — на стороне России. ВСУ убегут из Работина Военный эксперт Михайлов: ВСУ скоро сдадут Работино и побегут РИА «Новости»

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Работино — один из стратегических участков на Запорожском направлении. Руководство ВСУ считало его важным элементом так называемого контрнаступа, начавшегося летом 2023 года. Однако российские военные уже заняли южную часть села, а значит, в ближайшее время оно перейдет под контроль России. Такое мнение в беседе с «360» высказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Село Работино считалось важнейшим участком фронта для ВСУ. Украинские солдаты пытались прорвать линию Суровикина (Валерий Суровикин, экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО. — прим. ред.) на Запорожском направлении, а затем пойти на Токмак, отрезав Россию от Крыма. Но у них это не получилось», — пояснил он.

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Российские войска удерживали оборону на этом участке, добавил Михайлов. Сейчас для них важно отбросить украинских солдат за линию Суровикина, продолжить наступление и исключить любую возможность прорыва ВСУ в сторону Крыма и побережья Азовского моря.

По данным руководителя запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ окопались на севере Работина, где создали глубокоэшелонированную оборону.

Учитывая этот факт, нужно говорить не о сроках освобождения села, а о том, как отбросить противника и не потерять своих солдат. Сейчас дух победы на стороне России. У украинских военных нет подвоза боеприпасов, продовольствия, поэтому они скоро побегут. Евгений Михайлов военный эксперт

Эксперт добавил, что речь не идет о городских боях — Работино в руинах. Поэтому российским военным придется «выкуривать» противника из каждого дота, дзота, если они сами не сдадутся.

«Но я уверен, что украинские военные сейчас глубоко подавлены и захотят сдаться. А российские военные умеют делать предложение: „Сдавайтесь или умирайте“», — добавил он.

По его мнению, Работино оказалось катастрофой для ВСУ. Населенный пункт в ближайшее время перейдет под контроль российских военных, заключил собеседник «360».