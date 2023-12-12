Спецоперация 12 декабря 2023, 00:01 Дуэль танков ВС России и ВСУ на короткой дистанции сняли на видео Появились кадры дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции Министерство обороны Украины

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В Сети появилось видео, на котором боевая машина пехоты ВС РФ успешно нейтрализовала противника из скорострельной пушки 2А42 калибра 30 миллиметров. Об этом сообщила «Российская газета».

На кадрах бойцы 110-й бригады первого Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику ВСУ. Российский танк ликвидировал украинскую гусеничную боевую машину. Во время дуэли на короткой дистанции российские бойцы успели первыми всадить во вражескую броню 125-миллиметровый снаряд.

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ВСУ не помогла даже сработавшая динамическая защита. В итоге произошел взрыв имевшихся на борту снарядов. Теперь украинский танк годится только для сдачи в металлолом.

Российские военные 11 декабря нанесли удар по двум складам ВСУ в Херсонской области. Также ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 107 районах. Потери украинской армии на Херсонском направлении за сутки составили до 40 военнослужащих.