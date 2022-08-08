Дублер для обстрелянного Антоновского моста начали сооружать на Днепре

На Днепре в Херсонской области начали сооружать переправу — дублер для Антоновского моста. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Ведутся работы. Понтонная переправа будет состоять из барж — даже если в какой-то пробьет дырку, ее потопить не получится. Это будет единый понтон, который будут люди проезжать», — рассказал он.

Власти области все так же планируют завершить ремонт Антоновского моста через Днепр, несмотря на обстрелы, и открыть движение по нему в середине августа. В ВГА отметили, что после очередного обстрела мосту ничего не угрожает, повреждения незначительные.

«Сделали какое-то количество дырок», — отметил Стремоусов.

Действующая рядом с мостом паромная переправа повреждений не получила. По словам Стремоусова, мост не имеет стратегического значения, от ударов по нему страдает только население.

Ранее стало известно, что ВСУ вновь атаковали Антоновский мост и повредили строительную технику. Они стреляли с помощью американских РСЗО HIMARS.