Дроны нанесли удар по казарме ВСУ в городе Белая Церковь под Киевом | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Дроны нанесли удар по казарме ВСУ в городе Белая Церковь под Киевом Полковник полиции ЛНР Киселев: дроны поразили цель всего в 100 км от Киева

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Дроны-камикадзе нанесли удар по казарме ВСУ в городе Белая Церковь всего в 100 километрах от Киева. Об этом сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на полковника полиции ЛНР Виталия Киселева.

Украинские издания пишут, что беспилотники впервые «смогли добраться так далеко от линии фронта <…> несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы».

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В Луганской Народной Республике сообщили, что удар нанесли по казарме украинской 72-й отдельной механизированной бригады.

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В социальные сети выкладывают фото и видео последствий удара.

«Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям), тушение пожара продолжается», — написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале, но не уточнил, какие именно объекты пострадали.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. Спасатели разбирают части взорванной конструкции.

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