Спецоперация 20 марта 2024, 13:41 Дрон заснял расправу бойца ВСУ над своим раненым сослуживцем Блогер Федоров: российский дрон уничтожил бойца ВСУ, убившего сослуживца Pxhere

Читать 360tv в

Российский беспилотник снял, как военный Вооруженных сил Украины застрелил своего тяжелораненого сослуживца. Об этом сообщил блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале.

Убийство украинского солдата его же сослуживцем сняли с помощью FPV-дрона добровольцев из Татарстана. Боевики находились около двух подбитых танков Leopard.

Реклама

Российские бойцы, по всей видимости, наказали противника за бесчеловечный поступок. Украинского военного ликвидировали операторы FPV-дрона.

Ранее пьяный военнослужащий украинской армии застрелил трех своих сослуживцев из автомата. Расправу над товарищами боец устроил в городе Мирнограде на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. После солдат тоже скончался.