20 марта 2024, 13:41
Дрон заснял расправу бойца ВСУ над своим раненым сослуживцем
Блогер Федоров: российский дрон уничтожил бойца ВСУ, убившего сослуживца
Российский беспилотник снял, как военный Вооруженных сил Украины застрелил своего тяжелораненого сослуживца. Об этом сообщил блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале.
Убийство украинского солдата его же сослуживцем сняли с помощью FPV-дрона добровольцев из Татарстана. Боевики находились около двух подбитых танков Leopard.
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Российские бойцы, по всей видимости, наказали противника за бесчеловечный поступок. Украинского военного ликвидировали операторы FPV-дрона.
Ранее пьяный военнослужащий украинской армии застрелил трех своих сослуживцев из автомата. Расправу над товарищами боец устроил в городе Мирнограде на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. После солдат тоже скончался.
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