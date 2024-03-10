Спецоперация 10 марта 2024, 14:39 Дрон воздушным тараном спас семерых бойцов от украинского беспилотника RT: воздушный таран российского БПЛА спас семерых солдат под Донецком

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Российский беспилотник воздушным тараном спас семерых солдат от атаки украинского дрона на Южно-Донецком направлении. Кадры отбитой атаки опубликовал RT.

«Дрон ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении. Навстречу ему отправили БПЛА с тепловизором соединения Балтийского флота», — сообщили авторы публикации.

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Когда вражеский дрон завис над позициями военных для сброса взрывчатки, его протаранил российский беспилотник. Случай журналисты назвали уникальным.

Ранее российская армия применила в зоне спецоперации «чудо-бомбу». Это планирующий снаряд нового типа с блоками управления и самонаведения. Его можно использовать как в авиации, так и в реактивных системах залпового огня.