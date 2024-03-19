Спецоперация 19 марта 2024, 00:52 Дрон «Скат-350М» помог уничтожить РСЗО Vampire, нацеленную на Белгород «Калашников»: дрон «Скат-350М» навел ракеты на РСЗО, нацеленную на Белгород Пресс-служба Минобороны

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Российский беспилотник «Скат-350М» навел артиллерию на украинскую РСЗО Vampire, которая готовилась нанести удар по Белгороду. Об этом рассказали в концерне «Калашников», который производит «Скаты». Сообщение привело РИА «Новости».

«В зоне СВО беспилотник „Скат-350М“ <…> обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода», — уточнили в компании.

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Координаты РСЗО противника передали в штаб Минобороны России. В результате ракетного удара вражеская установка Vampire получила критические повреждения и вышла из строя, часть расчета погибла.

В концерне сообщили, что «Скат» обнаружил украинскую установку на переделе допустимого времени полета. Беспилотник благополучно вернулся на базу.

За неделю из-за обстрелов ВСУ и атак беспилотников в Белгородской области погибли 11 мирных жителей. Еще 82 человека пострадали.