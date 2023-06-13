Спецоперация 13 июня 2023, 08:04 Дрон «Ланцет» насквозь пробил бронемашину американского спецназа «РВ»: дрон «Ланцет» насквозь пробил бронемашину спецназа США на Времевском выступе

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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» насквозь пробил кумулятивной струей бронеавтомобиль Oshkosh производства США на Времевском выступе. Кадры, сделанные во время отражения наступления ВСУ, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Момент пробития американского бронетранспортера удалось снять с другого беспилотника.

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Военкоры напомнили, что такие бронеавтомобили стоят на вооружении большей части спецподразделений армии и национальной гвардии Соединенных Штатов. Недавно США передали их Украине.

На Времевском выступе идут ожесточенные бои. Из вчерашнего брифинга Минобороны России следует, что ВС РФ делают успехи на этом направлении. Обороняющиеся подразделения отразили здесь целых три атаки украинской армии с направления Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике и населенного пункта Левадное Запорожской области. В результате ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, два танка и три боевые бронемашины.