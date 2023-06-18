Спецоперация 18 июня 2023, 08:13 Дрон-камикадзе «Привет-82» ликвидировал опорный пункт ВСУ в своем первом бою Дрон «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом боевом применении в зоне СВО РИА «Новости»

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Российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск во время своего первого боевого полета. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Око».

В КБ рассказали, что дистанция от места запуска до цели составила 12 километров. Военные использовали технику «подхват», то есть запускали дрон из тыла, затем его подхватывал второй оператор и направлял на цель. Эту технологию разработали в бюро, она является уникальной особенностью беспилотника.

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«При этом борт идет в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника», — отметили в «Око».

В бюро добавили, что дрон прост в использовании. Так, оператор, применивший «Привет-82» прошел подготовку в КБ, его опыт пилотирования составлял на тот момент один день, а общий срок — всего пять дней.

В зоне СВО сейчас есть 12 дронов «Привет-82». Аппарат может пролететь расстояние до 30 километров, его скорость составляет до 140 километров в час, а полезная нагрузка — до 5,5 килограмма.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что «Привет-82» смогут использовать как в качестве разведывательного, так и разведывательно-ударного БПЛА.