Дрон-камикадзе не нарушил работу Запорожской АЭС

Удар ВСУ по Энергодару с применением дронов-камикадзе не задел расположенную в городе Запорожскую АЭС, которая работает в штатном режиме. Об этом представитель пресс-службы городской военно-гражданской администрации сообщил РИА «Новости».

«На самой АЭС пока спокойная обстановка. Работает в штатном режиме», — сообщил представитель ВГА Энергодара.

Ранее в военно-гражданской администрации города сообщили, что украинские силовики применили дрон-камикадзе для удара по жилому району в Энергодаре, о возможном наличии пострадавших либо жертвах не уточнялось, передавало РИА ФАН.

ВСУ также попытались применить еще один беспилотник для атаки по городу, впоследствии дрон уничтожили российские средства ПВО, писала газета «Известия».

Утром во вторник сообщалось, что украинские беспилотники сбросили две мины на здание вблизи Запорожской АЭС, писал RT.