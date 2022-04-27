«Мы против, чтобы вы поднимали символы нацистов». Украинские беженцы довели армян

Беженцы с Украины, переехавшие в Армению, демонстрацией символики нацизма в общественных местах вызвали гнев у местных жителей.

На одной из улиц собрался внушительный митинг, на котором демонстранты выразили крайнее неудовлетворение поведением украинцев.

«Вас Армения приняла, вас никто не выгоняет. Но мы против, чтобы вы поднимали символы нацистского государства. Если вы продолжите их поднимать, мы воспримем это как личное оскорбление каждого армянина», — заявил один из лидеров протеста.

Он также напомнил беженцам, что Армения благодушно приняла их у себя, поэтому они должны уважать местные традиции.

«Если вы не хотите спокойно жить в нашей стране, вы не будете жить спокойно в нашей стране!» — заявили протестующие.

Накануне гражданка Украины в России перепутала желто-синее покрытие детской игровой площадки с национальным флагом и потребовала немедленно убрать его.