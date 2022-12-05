Спецоперация 05 декабря 2022, 02:18 Российские солдаты в зоне СВО смогут получить письма от близких и отправить им ответ Минобороны России организовало доставку почты для участников СВО спецоперации РИА «Новости»

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Российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной операции на Украине, получают письма от своих близких, сообщили в Минобороны России. Также они смогут отправить послания домой.

«В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи ВС России», — отметили в ведомстве.

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Семьи военнослужащих могут направлять письма через Почту России по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части. Каждого солдата обеспечили письменными принадлежностями для отправки писем домой.

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Российские военные продолжают выполнять боевые задачи на Украине. С 10 октября они наносят удары по энергетической инфраструктуре. В Минобороны России отметили успешные действия военных под Артемовском.

Ранее сообщалось, что в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу.