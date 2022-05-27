Войска России и Донбасса прорвали оборону Донецкой дуги. Дорога на Запорожье открыта

Силы Донбасса и российской армии освободили город Лиман. Благодаря новой тактике это удалось сделать в считаные дни и не допустить больших разрушений. Эта победа стала прорывом украинской обороны Донецкой дуги. Теперь путь армии на Запорожье открыт.

Город Лиман освободили от ВСУ

Объединенными усилиями Вооруженных сил России и республик Донбасса 27 мая освободили город Лиман. Он был довольно неплохо укреплен противником, и его пытались оборонять по схеме, какую применяли азовцы* в Мариуполе, рассказал в своем Telegram-канале блогер Юрий Подоляка.

Однако штурм и полное освобождение города с населением 25 тысяч человек заняли чуть более двух дней. Эту информацию был вынужден подтвердить советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, который признал тяжелое положение украинских войск на востоке страны.

Город находится в Краматорском районе, примерно в 20 километрах от Славянска. Ранее Telegram-канал «Выпускайте Z кракена!» опубликовал видео с убегающими от российской армии войсками ВСУ. После освобождения городу планируют вернуть прежнее название — Красный Лиман.

Новая тактика дала результат

Во время штурма Красного Лимана российские военные применили новую тактику, рассказал в своем Telegram-канале блогер Юрий Подоляка. В первые сутки они зачистили низкоэтажную застройку. Потом начались бои за высотные здания.

Если в Попасной и Мариуполе такие схватки длились неделями, то в Лимане украинские военные довольно быстро сбежали из города. Дело было в том, что наступающие войска решили оставить противнику путь для оставления позиций.

Город аккуратно окружили с трех сторон, начали наступление, при этом давая возможность уйти ВСУ и войскам теробороны. Буквально сутки спустя те побежали по оставленному коридору. Так удалось не только взять под контроль город, но и избежать больших разрушений.

«Тот, кто руководил освобождением Красного Лимана, достоин отдельной награды! Он поступил не просто как хороший военачальник, сберегший жизни противника и своих солдат, но и проявил себя как государственник — его тактика сохранила стране огромное количество ресурсов, которые потребовались бы на восстановление», — отметил Подоляка.

Источник фото: Telegram

Оборона Донецкой дуги прорвана

Военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» рассказал, что украинская армия не сможет вернуть себе Красный Лиман. Единственная задача ВСУ сейчас — как можно больше затянуть свое отступление.

«Эта спецоперация удивительная. Бой артиллерий, артиллерийских ударов — кто удачней уничтожил противника. Доходит до того, что гаубицы выходят на точку, их наводят при помощи дронов, дальше наносится удар и орудие меняет место, чтобы избежать ответного удара», — рассказал военный журналист.

Он уточнил, что свою линию обороны украинская сторона строила восемь лет. Там сооружались бункеры, которые сегодня российская армия разносит в пух и прах. Сейчас уже окружен Лисичанск, дальше будет выход на Славянск.

«Красный Лиман — это один из ключевых таких населенных пунктов, от которых зависел прорыв всей обороны Донецкой дуги. Долго, два месяца мы к этому шли. Сейчас сделали. Теперь ВСУ спешно создают линию обороны по Бахмуту или Артемовску, как его называли в советские времена», — рассказал Борзенко.

По словам журналиста, теперь российским войскам и Народной милиции ДНР открыт прямой путь на Запорожье, а после него — дорога на Киев, а после него будет Львов. Лучшим показателем развития ситуации будет количество пленных: день-два и украинские военные и войска теробороны начнут массово сдаваться.

*«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.