Спецоперация 26 апреля 2023, 00:40 «Допустили ошибки». Украинский генерал пожаловался на большие потери ВСУ в Артемовске Украинский генерал Кривонос: бойцы ВСУ массово гибнут в Артемовске из-за плохой подготовки Официальный сайт президента Украины

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Украинские военнослужащие массово погибают в Артемовске, так как город оказался не подготовлен к обороне. Об этом бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос заявил в интервью «Пятому каналу».

«Вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Артемовске нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. <…> А сейчас эти проблемы привели к тому, что мы несем большие потери», — сказал он.

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Кривонос уверен, что ВСУ нужно было покинуть Артемовск еще в феврале, а теперь их положение ухудшается на фоне «невозможности навязать собственную инициативу». Он также указал на наличие больших проблем на Украине в вопросе подготовки мобилизованных солдат.

Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что Украине приходится скрывать потери в живой силе от родственников погибших и общественности. Так, только за прошлую неделю ряды украинской армии опустели на четыре тысячи человек.