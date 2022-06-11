Дополнительный выходной объявили в Запорожской области по случаю Дня России

Власти Запорожской области решили объявить дополнительный выходной по случаю празднования Дня России. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«По случаю празднования Дня России жителей области ждут длинные выходные. Помимо 11 и 12 июня, выходным днем будет и понедельник 13 июня, так как День России выпадает на воскресенье», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

При этом он утончил, что в этом году День России совпал с православным праздником Святой Троицы. Традиционно этот день считается в Запорожье нерабочим.

Приазовская часть Запорожской области находится сейчас под контролем российских войск. Регион освободили от украинских националистов во время проведения спецоперации на Украине. Также под контроль военных России попала Херсонская область.

В регионах создали военно-гражданские администрации и запустили вещание российских телеканалов с радиостанциями. Обе области заявили о желании провести референдумы и стать субъектами России.