Важное 27 декабря 2023, 14:47 Дополнительная помощь Украине со стороны Запада не поменяет ход СВО Песков: дополнительные деньги Запада для Украины не изменят ход СВО РИА «Новости»

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Выделение дополнительных средств Евросоюзом для помощи Украине не поменяет ход специальной операции. Она продолжится до достижения целей России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут. Они выделяются в ущерб экономике стран ЕС», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он добавил, что Евросоюз переживает нелегкие времена. При этом ЕС и США уже понимают, что значительная часть денег на поддержку Украины разворовывается, и налогоплательщикам это вряд ли нравится, заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что вступление Украины в Евросоюз поставит под угрозу существование объединения. Трезвые головы это понимают, подчеркнул Песков.

Президент Владимир Путин считает, что у Украины нет будущего. Он объяснил это отсутствием в стране собственной промышленности, денег, идеологии и идей.