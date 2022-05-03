Донецких бойцов впервые наградили медалями «За освобождение Мариуполя»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак наградили более 90 военнослужащих, силовиков и спасателей медалями «За освобождение Мариуполя». Об этом сообщил ТАСС.

Церемония состоялась в Донецке в парке Ленинского комсомола. Медалями наградили военнослужащих Народной милиции, а также сотрудников МВД, МГБ и МЧС ДНР.

«Битва за Мариуполь войдет особенными страницами в историю Донбасса. Это особенная и совместная победа подразделений ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Пушилин.

Глава народной республики подчеркнул, что такими медалями награждают впервые.

Медаль имеет круглую форму, в центре размещена надпись «За освобождение Мариуполя», а под ней — пятиконечная звезда, сообщил «Интерфакс».

Ранее «360» рассказал, как проходит восстановление Мариуполя после освобождения города от украинских нацистов. Объекты инфраструктуры сильно пострадали в результате обстрелов. Восстанавливать город помогают российские спасатели. В жилых кварталах разбирают завалы.