Донецкие бойцы показали бои с националистами вблизи Авдеевки

Военнослужащие нанесли удары по позициям вблизи Авдеевки, из которых вооруженные силы Украины обстреливают жилые дома Донецка, Ясиноватой, Горловки и Макеевки. Видео атаки показала Народная милиция ДНР.

В боях на авдеевском направлении использовали танки, пушки 2А36 «Гиацинт-Б» калибром 152 миллиметра и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

«Засекли вражеское артиллерийское орудие, которое работает по мирным жителям Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, убивает детей и беременных. Сейчас мы будем мстить за них, уничтожать украинский расчет», — рассказал офицер ДНР с позывным Бодя.

Получив координаты цели, военные навели орудия и нанесли несколько ударов.