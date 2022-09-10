Украинские боевики обстреляли рынок в Донецке. Есть жертвы | 360°

Важное 10 сентября 2022, 13:01 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики обстреляли рынок в Донецке. Есть жертвы МЧС ДНР: при обстреле рынка в Донецке погибли три мирных жителя РИА «Новости»

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Трое мирных жителей погибли при обстреле рынка в Донецке. Об этом сообщило МЧС ДНР в своем Telegram-канале.

«По оперативной информации, в результате обстрела обнаружено трое погибших, один человек пострадал», — говорится в сообщении.

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После обстрела на рынке произошел пожар, он охватил 30 торговых павильонов общей площадью 200 квадратных метров.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ несколько раз предпринимали попытки атак на Николаево-Криворожском направлении, однако все они закончились печально. ВС России отбили наступление противника и уничтожили свыше 270 единиц вражеской живой силы.

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