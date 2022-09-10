Украинские боевики обстреляли рынок в Донецке. Есть жертвы | 360°

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Эксклюзив
10 сентября 2022, 13:15
Жителям Подмосковья рассказали о важности муниципальных выборов
Подмосковье
10 сентября 2022, 13:10
Явка избирателей во второй день выборов депутатов в Подмосковье составила 6,65%
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Спецоперация
10 сентября 2022, 12:53
Украинский наводчик рассказал об ударах ВСУ по жилым домам в Запорожье
Мир
10 сентября 2022, 12:46
ЕС потребовал от Сербии выбрать — Россия или Запад
Спецоперация
10 сентября 2022, 12:27
Пострадавший при обстреле Горловки мужчина скончался
Мир
10 сентября 2022, 12:23
Глава МИД Германии посетила Киев во второй раз с момента начала СВО
Подмосковье
10 сентября 2022, 12:21
Активных жителей Химок наградили на торжественном приеме перед Днем города
Важное
10 сентября 2022, 12:14
Карл III официально стал королем Великобритании
Мир
10 сентября 2022, 12:10
Госдеп США ответил на критику Путина о получателях украинского зерна