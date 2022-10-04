Донецк в дни референдума защищали новейшие РЛС и гаубицы «Малка» | 360°

Все новости

Мир

04 октября 2022, 08:43

Германия обвинила Польшу в желании обанкротить немцев

Мир

04 октября 2022, 08:37

МИД КНДР оценил вступление новых территорий в состав России

Реклама

Спецоперация

04 октября 2022, 08:29

Появились кадры работы сверхточного танка Т-80

Спецоперация

04 октября 2022, 08:16

Российские десантники уничтожили 45 единиц техники ВСУ

Мир

04 октября 2022, 08:14

Крах единства Европы в борьбе с Россией предрекли в Британии

Деньги

04 октября 2022, 08:00

Названы главные факторы роста экономики России до 2050-х годов

Власть

04 октября 2022, 08:00

Пушков объяснил, в чем смысл российской идеологии

Технологии

04 октября 2022, 07:50

Мобильный трафик в России сократился из-за ухода зарубежных онлайн-кинотеатров и сервисов — СМИ

Общество

04 октября 2022, 07:46

Гендиректор Запорожской АЭС сознался в сотрудничестве с СБУ

Спецоперация

04 октября 2022, 07:32

Донецк в дни референдума защищали новейшие РЛС и гаубицы «Малка»

РИА «Новости»: в дни референдума ДНР защищали при помощи новейших РЛС и гаубиц «Малка»

Читать 360tv в

Союзные войска в дни референдума в Донецкой Народной Республике использовали новейшие радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и тяжелые гаубицы «Малка». С их помощью мирных жителей Донецка защищали от обстрелов украинских войск, сообщил источник РИА «Новости».

«Силам ДНР были переданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», — рассказал он.

Реклама

Названия РЛС он называть не стал, только уточнил, что они действуют в сантиметровом диапазоне частот и имеют фазированную антенную решетку. Перед подразделениями поставили задачу минимизировать обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Реклама

Станции использовали в связке с гаубицами «Малка», которые стреляют осколочно-фугасными снарядами калибром 203 миллиметра на расстояние до 37 километров. РЛС вычисляли координаты противника, а пушки по ним били. По такой схеме войскам удалось уничтожить, например, американские гаубицы М777, которыми украинские военные обстреливали Донецк.

ДНР

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама