Спецоперация 04 октября 2022, 07:32 Поделиться Telegram

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Viber Донецк в дни референдума защищали новейшие РЛС и гаубицы «Малка» РИА «Новости»: в дни референдума ДНР защищали при помощи новейших РЛС и гаубиц «Малка» Минобороны РФ

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Союзные войска в дни референдума в Донецкой Народной Республике использовали новейшие радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и тяжелые гаубицы «Малка». С их помощью мирных жителей Донецка защищали от обстрелов украинских войск, сообщил источник РИА «Новости».

«Силам ДНР были переданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», — рассказал он.

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Названия РЛС он называть не стал, только уточнил, что они действуют в сантиметровом диапазоне частот и имеют фазированную антенную решетку. Перед подразделениями поставили задачу минимизировать обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

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Станции использовали в связке с гаубицами «Малка», которые стреляют осколочно-фугасными снарядами калибром 203 миллиметра на расстояние до 37 километров. РЛС вычисляли координаты противника, а пушки по ним били. По такой схеме войскам удалось уничтожить, например, американские гаубицы М777, которыми украинские военные обстреливали Донецк.

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