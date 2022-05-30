Донецк подвергся самым сильным обстрелам с 2014 года

Ситуация в Донецке обостряется, нынешние обстрелы со стороны ВСУ являются самыми массированными с 2014 года. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире программы «Соловьев Livе».

«Донецк мирным никогда не был. Уже девятый год, он сути, по южным и юго-западным окраинам Донецка проходит фронт. Поэтому там всегда было неспокойно, но то, что происходит сейчас — это серьезное обострение. Крайний раз такие обстрелы были в 2014 году, то есть так массировано и такой разнос по районам», — сказал Безсонов.

Он также добавил, что ситуация в городе обостряется, там «больше нет безопасных зон, безопасный районов». По словам Безсонова, ВСУ обстреливают город из американских гаубиц М-777 калибром 155 мм.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что удары были нанесены по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека, еще 18 получили ранения.

В российском Следственном комитете занялись расследованием происшествия.