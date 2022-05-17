Донецк, Пантелеймоновка и Александровка попали под обстрел ВСУ

ВСУ продолжили обстреливать Донецк утром 17 мая. За 40 минут зафиксировано два обстрела, следует из сводки представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В ️05:40 удар по Донецку пришелся со стороны населенного пункта Авдеевка. В сторону Куйбышевского района выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра. В 06:20 обстреливали Петровский район Донецка со стороны Красногоровки: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Кроме того, в ️06:10 вооруженные формирования Украины обстреляли Пантелеймоновку. По ней со стороны Новгородского выпустили восемь снарядов того же калибра.

В 06:44 еще четыре снаряда ударили по Александровке со стороны Красногоровки.

Донецк и Пантелеймоновка также попали под удар накануне. В Петровском районе Донецка ранены двое мирных жителей: 42-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о планах взять группировку ВСУ в кольцо.