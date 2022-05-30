Последние обстрелы Донецка велись с помощью американского тяжелого вооружения. Об этом глава городской администрации Алексей Кулемзин заявил в эфире Первого канала, сообщило РИА «Новости».

«Работает тяжелая артиллерия. Скорее всего, это новая американская поставка», — сказал он.

По словам главы администрации, украинские войска продолжают обстрелы.

Вооруженные силы Украины атаковали Ворошиловский район Донецка днем 30 мая. Удары велись в районе набережной реки Кальмиус, где не было военных объектов. По данным Алексея Кулемзина на 11:05, в школе № 22 два человека погибли и 12 ранены, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 скончался один человек. Еще один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района, второй — на пересечении улиц Генерала Антонова и 50-летия СССР.