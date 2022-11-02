Донецк и Макеевку обстреляли снарядами крупного калибра | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 08:12 Донецк и Макеевку обстреляли снарядами крупного калибра Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Читать 360tv в

Украинские войска утром 2 ноября возобновили обстрел Донецкой Народной Республики. Они выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Куйбышевский район Донецка атаковали в 06:30. С позиций в Нетайлово по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. В 06:57 из Орловки обстреляли Макеевку. В Червоногвардейский район прилетели еще два таких снаряда.

Реклама

Территорию ДНР не обстреливали всю ночь. Последний удар зафиксировали здесь в 20:00 1 ноября, когда ВСУ атаковали Петровский район Донецка.

Реклама

Во вторник ВСУ несколько раз обстреляли столицу ДНР, в том числе центр. Журналисты с места событий рассказали о пяти—шести взрывах и сработавшей системе противовоздушной обороны.

Жительница дома на улице Щорса рассказала «360» об одном из налетов, во время которого серьезно пострадало здание по соседству. Она призналась, что было страшно, но привычно. После удара женщина позвонила знакомым, чтобы проверить, в порядке ли они.