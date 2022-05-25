Дончанин получил ранение в результате ночного обстрела ВСУ

Украинские войска минувшей ночью обстреляли Донецк. В поселке Административный Куйбышевского района был ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Местный житель 1988 года рождения в момент атаки ВСУ находился в доме по улице Зуевской, 19а. Его госпитализировали с проникающим осколочным ранением в горбольницу № 17. Кроме того, украинскими снарядами были повреждены окна яслей-сада № 364 по улице Зуевской, 16а.

Куйбышевский район Донецка, по информации представительства ДНР в СЦКК, 24 мая обстреливали трижды — в 07:05, 12:00 и 22:00. В общей сложности из населенного пункта Пески было выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, украинские боевики атаковали Кировский район и дважды — Петровский район, выпустив еще 14 снарядов калибром 122 миллиметра.