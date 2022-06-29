О задержании диверсионной группы террористов с ПЗРК «Игла» в Херсонской области стало известно 29 июня. О том, что из себя представляет «Игла», и о ходе спецоперации «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

Провал Донбасской дуги

«Игла» предназначена сбивать самолеты. Мы давно «Иглу» делаем, это хорошая ракета, это еще с советских времен, [поэтому она была и у боевиков]. Там было несколько разновидностей.

По последним итогам ясно, что Донбасская дуга уже проваливается. На каком-то этапе Запад им перестанет давать оружие, потому что это будет бессмысленно. Текущая обстановка: Лисичанск. Нам нужно взять Марьинку и Авдеевку. После этого обстрелы Донецка прекратятся. Надо вышибить их с этой линии обороны, которую они строили восемь лет, заливая бетонные бункеры. Это тоже непросто

Минимизировать потери

Операция идет очень медленно. А медленно она идет потому, что там ограниченный контингент войск. Мы не можем бороться на протяженности 1200 километров. Значит, мы боремся точечно в каких-то местах. Хотя там созданы уже три фронта: центральный, южный, северный. Идет артиллерийская дуэль, посмотрите, сколько танков мы уничтожили там. В основном работает техника, это в принципе правильно.

Главная позиция — минимизировать потери, не трогать мирное население, сохранить города и населенные пункты

На каком-то этапе у ВСУ все посыпется. Мобилизационный ресурс у них огромный. Теоретически они могут поставить не одну сотню тысяч под ружье. Но практически — люди бегут, они не хотят воевать. Там уже ловят на улицах, в очередях, на заправках и забирают в армию.

Они (украинцы — прим. ред.) постоянно обрабатываются пропагандой, постоянно смотрят телевидение, где дают точку зрения, что они сломят нас, что они сопротивляются, что у них идут контроперации, прорывы, что они нас выталкивают и что скоро будет великое наступление, при котором они отбросят нас к границам. Такая легенда создается.