Нарышкин предложил рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость

Борьба жителей Донбасса за свою независимость должна быть отражена на страницах российских учебников истории. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его мнению, сохранение памяти о нынешних событиях в Донбассе является приоритетом на обозримую перспективу для членов Российского исторического общества.

«Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса», — заявил Нарышкин.

Глава СВР сообщил, что члены Российского исторического общества задействованы в сборе доказательств преступлений, которые украинские националисты совершили против мирного населения Донбасса.

Ранее Нарышкин рассказал, что зародившийся на Украине очаг неонацизма опасен не только для России, но и всей Европы.