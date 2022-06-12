Жители Донбасса на протяжении последних восьми лет отстаивали право быть русскими не только по национальности, но и культуре. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, написало РИА «Новости».

«Восемь лет жители Донбасса отстаивали право быть русскими. Право не только по национальности, но и культурное право воспитывать своих детей на традициях и культуре великого русского народа, говорить на русском языке, читать русские книги», — сказал он на презентации проектов Российского общества «Знание» и Росмолодежи (ФАДМ).

Кириенко выразил уверенность, что Донбасс будет неминуемо освобожден, а единый русский народ справится с любым кризисом.

«Мы все находимся в едином пространстве, возможности которого доступны для всех. Тем более любой кризис — время возможностей», — добавил первый замглавы администрации президента.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил в Кремле, что в настоящее время в Донбассе зарождается новая Россия.