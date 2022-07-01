Донбасс могут полностью освободить уже в июле

Российские военные продвигаются в Донбассе. И можно предположить, что этот регион будет полностью освобожден уже в июле. Такое мнение «360» высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Далее — прямая речь.

Я думаю, идет плановое уничтожение и боевой техники формирований киевского режима, и людских ресурсов, и логистики. Каждый день таких действий наших ВКС, военно-морского флота РФ, ракетных войск — они наносят чувствительные потери военным формированиям Украины.

Касательно сегодняшнего дня — в этом отношении [успехи прошедших суток] повлияют на ход спецоперации. Удары, видимо, наносятся по той дороге, которая соединяет Северск, куда вступают украинские части, соединения от Лисичанска. Она перекрыта, по ней наносят удары ракетные войска, артиллерия, система залпового огня.

Украинские войска терпят потери

Что касаемо ресурсов формирований Украины, людские ресурсы — они еще есть. Но качество их оставляет желать лучшего. Это территориальные батальоны обороны, которые Киев вынужден бросать на фронт, прикрывает ими остатки кадровых частей. Они используются в качестве живого щита. Это большие потери подкрепления из Центральной Украины, Западной Украины. Не секрет, что некоторые части не хотят идти на передовые позиции, считают, что это не их задачи. Поэтому нехватка таких частей боеготовых, которые терпят поражение, — это и горнострелковая бригада, десантно-штурмовые части. Я не говорю о морской пехоте. Одна бригада была разгромлена в районе Мариуполя, вторая сейчас терпит поражение, в том числе в направлении Лисичанска и на николаевском направлении.

Мы видим, что это сказывается на продвижении наших войск — прежде всего в Донбассе. В пределах ближайшего времени — освобождение последнего крупного города ЛНР — Лисичанска. Сейчас идут бои на подступе и в самом городе. По некоторым данным, освобождена половина территории города, в том числе проблемные заводские территории. И дальше все это будет продвигаться после полного освобождения ЛНР. Будут продвигаться союзные войска, будут освобождать территорию ДНР. Это тот же Северск, Краматорско-Славянский узел. И заход уже в тыл авдеевского опорного пункта, который нещадно обстреливает сейчас в том числе Донецк, Ясиноватую и другие районы.

Думаю, что при таких ежедневных ударах на этом направлении и по части глубокого тыла резервы перемалываются: это и поставка боеприпасов, и по части ближних коммуникаций — удары по железнодорожным станциям, по транспорту, по складам [логистики] в разных регионах Украины. Это приведет к тому, что, на мой взгляд, с середины этого месяца задача по освобождению Донбасса будет решена

Уменьшатся ли обстрелы Донбасса

Интенсивность снижается, контрбатарейная борьба ведется. Несмотря на то, что еще есть специалисты и профессионалы в формированиях киевского режима, возможностей у них становится меньше.

Уничтожаются не только бывшие советские системы — гаубицы 152, 122 миллиметров, РСЗО «Град», «Ураган». Но уничтожаются и поставленные НАТО, прежде всего США, системы. Это гаубица М777. Говорят, что из 100 с лишним поставленных единиц осталось 20%. То есть они уничтожились или на подходе, или во время боевых действий. Достаточно капризная [гаубица], хотя обладает довольно большими возможностями. Есть случаи уничтожения французских установок «Цезарь». Я так понимаю, что недалек черед системы залпового огня американской HIMARS, на которую у Украины большие планы.

[Все] это позволит снизить темп артиллерийской борьбы на первом этапе. Потому что очень страдает Донецк. Здесь виден и умысел, и злость. Вообще, по большому счету попахивает геноцидом.

Я думаю, терпеть жителям Донецка и других населенных пунктов ДНР да и на Луганщине осталось недолго

Какие перспективы по борьбе в небе

Я думаю, тех сил, которые есть у ВКС, достаточно. Где необходимо, применяется и дальняя авиация — наши бомбардировщики Ту-22М3.

Что касается вылета штурмовиков, особенно Су-25, то здесь определенное количество их осталось. Где-то они имеют возможности взлетать, где-то из разных частей собираются единицы этих самолетов, потому что летный состав (украинский — прим. ред.) еще остался.

Тем не менее оказываются и наемники уже за штурвалами тех же Су-25. Я думаю, что с каждым разом они будут летать все меньше и меньше. Мы уже практически не видим бомбардировщиков Су-24, которые вылетали раньше, не видим Су-27 почти, еще МиГ-29 где-то вылетают. Борьба ведется, дополнительная сила в этом направлении, я думаю, не требуется. Средства ПВО работают. Превосходство в воздухе [России] уже очевидно.