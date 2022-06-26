Украинские СМИ распространили фейк об «ударе» по жилому дому в Киеве

Украинские СМИ сегодня распространили сообщения о якобы атаке на мирные объекты в Киеве. При этом они не упоминают о том, что рядом с домом, на котором они заострили внимание, находится оборонный завод «Артем», где производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух — воздух», а также снаряды для артиллерии, сообщил Telegram-канал «Война с фейками».

По этому же объекту военной инфраструктуры уже наносили удар в апреле, тогда украинские СМИ повели себя таким же образом — делали вбросы о том, что целью были якобы обычные дома.

Жилой дом, фото которого распространяют в Сети сейчас, получил повреждения из-за украинской ракеты ПВО, как это произошло ранее в Одессе, подчеркнули авторы канала.

В Сети также появилось и видео с падением обломка украинской ракеты, от которой и пострадал жилой дом. Ее тип и принадлежность выдал след от работающего на старте порохового двигателя, пояснил автор Telegram-канала «Военный осведомитель».

О том, что якобы российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом Киева, сегодня сообщил и мэр города Виталий Кличко. По его словам, это произошло в Шевченковском районе. О расположенном рядом заводе мэр также не упомянул.