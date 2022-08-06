Появились кадры работы саперов во дворах домов Мариуполя

Специалисты сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России продолжают обезвреживать оставленные ВСУ мины в Мариуполе. Кадры работы саперов опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как специалисты при помощи миноискателя ищут заложенные взрывные устройства. После их принудительно детонируют в отдаленных от людей местах.

По данным агентства, специалисты выезжают на место для обезвреживания мин по заявкам местных жителей.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных сил России и МЧС уже проверили на предмет заложенных мин более шести тысяч гектаров, 714 зданий, четыре моста и более 112 километров дорог в Донецкой и Луганской народных республиках. Всего специалисты обезвредили более 200 тысяч взрывоопасных предметов.