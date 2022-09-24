«Домой, в Россию». Участница референдума в ДНР рассказала, почему участвует в голосовании | 360°

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«Домой, в Россию». Участница референдума в ДНР рассказала, почему участвует в голосовании

Участница референдума в ДНР рассказала, почему участвует в голосовании

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В ДНР с 23 по 27 сентября проходит референдум о присоединении региона к России. Во второй день голосования журналисты «360» побывали на избирательных участках и пообщались с участниками выборного процесса.

Одна из местных жительниц рассказала, что за последнее время она многого лишилась.

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«Потеряла квартиру, пережила внуков. Россия дала льготы», — поделилась женщина.

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Собеседница «360» не могла сдержать слез от эмоций. Она будто переживала все, что произошло с ней за последнее время.

«Хочу обратно, в Россию», — сказала участница голосования. С избирательного участка она уходила со слезами на глазах.

Во время проведения референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей места для голосования организовали и в Подмосковье. Узнать свой избирательный участок можно по телефону 8-800-550-97-44.

ДНР

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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